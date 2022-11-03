حذرت منصة “تويتر”، من تغريدة للبيت الأبيض في وقت سابق أمس الأربعاء؛ حيث وسمتها بعلامة تحذير تفيد بأن المنشور يحتوي على معلومات غير دقيقة حول دور الرئيس جو بايدن في زيادة التمويل الذي يتلقاه الأمريكيون ضمن مدفوعات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم.

وكشفت “تويتر” عن سياقا تصحيحيا حول مضمون التغريدة، قالت فيها، إن الزيادة في شيكات الضمان الاجتماعي لكبار السن ترجع في الواقع إلى التضخم.

وذكرت التغريدة الأصلية التي وضع العلامة التحذيرية عليها إن “كبار السن في الولايات المتحدة يحصلون على أكبر زيادة في شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم منذ عشر سنوات بسبب بايدن”. حذف البيت الأبيض التغريدة بعد ذلك.

وصرح مالك الشركة الجديد، الملياردير إيلون ماسك، إن “ميزة الملاحظات المجتمعية رائعة، حيث أن هدفه هو جعل المنصة المصدر الأكثر دقة للمعلومات على الأرض، بغض النظر عن الانتماء السياسي”.