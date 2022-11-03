كشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة، وارتفاع نسب التعافي والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة، عن تسجيل 227 حالة إصابة جديدة، وانخفاض 31 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 823203 إصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 301 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 809303 حالات، فضلا عن تسجيل انخفاض في منحنى الحالات الحرجة بخروج حالتين جديدتين من العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 81 حالة.

وأكدت أن معدل الوفيات سجل ارتفاعاً طفيفاً، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9415 حالة وفاة.