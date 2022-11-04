أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس أن بن تشيلويل ظهير أيسر منتخب إنجلترا سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بعد استبعاده لما يصل إلى ثلاثة أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

كان تشيلويل البالغ من العمر 25 عاما قد خرج مصابا في الوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة فاز فيها تشيلسي 2-1 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، وأمسك بمؤخرة فخذه الأيسر بعدما ركض بسرعة وسقط على الأرض، قبل أن يساعده الطاقم الطبي على الخروج من الملعب.

وجاء غياب بن تشيلويل قبل أسبوع واحد على إعلان المدرب غاريث ساوثغيت تشكيلته النهائية للبطولة، حيث تستهل إنجلترا مشوارها في كأس العالم أمام إيران في 21 نوفمبر.

يذكر أن تشيلويل خاض 17 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 لكنه لم يشارك.