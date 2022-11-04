توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية والرياض ويمتد تأثيرها على منطقة نجران وكلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.