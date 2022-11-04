تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو: 0٫27230 مقابل الريال الواحد 3٫67236

الدولار: 26604 مقابل الريال الواحد 3٫75882

درهم إماراتي:1٫02334 مقابل الريال الواحد0٫97719

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57671

دينار أردني: 5٫30165 مقابل الريال الواحد 0٫18862

دينار كويتي:12٫10200 مقابل الريال الواحد 0٫08263

دينار بحريني:9٫96776 مقابل الريال الواحد 0٫10032

الريال القطري:1٫03236 مقابل الريال الواحد 0٫96865

الدرهم المغربي:0٫34156 مقابل الريال الواحد 2٫93070

الجنيه المصري:0٫15501 مقابل الريال الواحد 6٫45138