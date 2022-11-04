تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 0٫27230 مقابل الريال الواحد 3٫67236
الدولار: 26604 مقابل الريال الواحد 3٫75882
درهم إماراتي:1٫02334 مقابل الريال الواحد0٫97719
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57671
دينار أردني: 5٫30165 مقابل الريال الواحد 0٫18862
دينار كويتي:12٫10200 مقابل الريال الواحد 0٫08263
دينار بحريني:9٫96776 مقابل الريال الواحد 0٫10032
الريال القطري:1٫03236 مقابل الريال الواحد 0٫96865
الدرهم المغربي:0٫34156 مقابل الريال الواحد 2٫93070
الجنيه المصري:0٫15501 مقابل الريال الواحد 6٫45138
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