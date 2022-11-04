الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة4 نوفمبر

مقرود عند الاشارة

منذ 34 دقيقة
0
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    مقرود عند الاشارة

    منذ 34 دقيقة
    0
    0
    امرأة تقتل زوجها رميًا بالرصاص بسبب زواجه الثاني

    امرأة تقتل زوجها رميًا بالرصاص بسبب زواجه الثاني

    منذ 39 دقيقة
    0
    130
    تفاصيل نجاح عملية نقل القلب من متبرع إماراتي إلى مريض بالرياض (فيديو)

    تفاصيل نجاح عملية نقل القلب من متبرع إماراتي إلى مريض بالرياض (فيديو)

    منذ 49 دقيقة
    0
    1112
    &#8220;فلكية جده&#8221;: رصد اقتران القمر الأحدب بكوكب المشترى اليوم الجمعة

    “فلكية جده”: رصد اقتران القمر الأحدب بكوكب المشترى اليوم الجمعة

    منذ 1 ساعة
    0
    1112

    عطاهم تنبيه قبل الحادث

    منذ 1 ساعة
    0
    1027