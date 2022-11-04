أكد صحفي بولندي أن مباراة بلاده مع المنتخب الوطني في كأس العالم “مونديال قطر 2022″، لن تكون بتلك السهولة.

وقال الصحفي البولندي خلال حديثه مع برنامج “في المرمى”: “مباراتنا مع السعودية لن تكون سهلة ولكن لابد لنا أن نثق بالييانات؛ لأن المدرب شاهد أداء المنتخب السعودي ليعرف الفريق”.

وتابع: “المباراة ذات الأهمية لنا هى مباراة المكسيك لأننا إذا خسرنا هذه المباراة فإن بطولة كأس العالم سوف تكون أمرا بعيد المنال، وقد يكون من الصعب أن نكون في المركز الثاني في المجموعة”.

ويلتقي منتخب بولندا بنظيره المكسيكي يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر، على ملعب ” استاد 974″.