نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما تم تداوله في مقطع فيديو يفيد بأن التونة المعلبة عبارة عن سمك متعفن وزيت مهدرج، وسبباً للأمراض الجلدية.

وقالت الهيئة، أن التونـة المعلبـة هي عبارة عن منتج محضـر من أنواع أسماك التونـة النظيفـة والسليمة والمعبأة فـي عبـوات محكمة الغـلـق وتعامـل حرارياً بدرجـة كافية للتأكـد مـن صلاحيتها للمستهلك. وذلك بحسب ما نصـت عليـه اللوائح الفنيـة المعتمـدة الصادرة من الهيئة.

وأضافت أن الزيوت التي تحتوي عليها التونـة المعلبة هي زيوت نباتية لا تنتج دهون متحولة .

وتابعت: تعد التونة المعلبة أحد المنتجات التي يجب تجنبها من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأسماك ، أما الأشخاص الأصحاء فيمكنهم تناول التونة المعلبة ضمن نظامهم الغذائي.