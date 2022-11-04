أكد المدير الفني للمنتخب الوطني ، هيرفي رينارد، إن الاعبين لا يواجهون أي ضغوطات قبل السفر إلى قطر؛ لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وقال رينارد: “لا ضغوطات مفروضة على اللاعبين، علينا فقط إظهار صورة جميلة عن كرة القدم السعودية، لكن هذا لا يعني أننا سنتساهل في أداء مهمتنا. لا بل على العكس، علينا العمل لتحقيق شيء جميل”.

وعن إقامته في الرياض منذ 3 سنوات، قال : “لقد قمت بتوقيع عقد طويل الأمد حتى 2027. السبب في ذلك أنني أعيش في ظروف ممتازة”.

وتابع : “أقولها دون تردد إن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان استثنائياً طيلة السنوات الماضية. يعمل على التقدم بالكرة السعودية وفق نهج سليم. بعد ذلك، لن تكون هناك أي مشكلة، إذ بي أو بدوني، هم في الاتجاه الصحيح”.