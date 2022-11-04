أوضح المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي أمين يحيى أن مايحدث في تويتر هو “الفوضى الخلاقة”، مبيناً أن إيلون ماسك يحاول إنهاء الطبقية المجتمعية.
وقال يحيى :” تشهد منصة تويتر تغييرات كبيرة حيث تم طرد ثلاثة من أكبر مدراء الشركة فضلاً عن طرد عدة موظفين، كما أن الشركة ستصبح خاصة بفرد واحد”.
وأضاف ” إيلون ماسك كان يحاول نزع الطبقية الموجودة على تويتر، كما أنه فرض دفع رسوم 8 دولار شهريا للحسابات الموثقة”.
وتابع” سيكون هناك حملة لإزاحة عدد من المدراء بالشركة، لأن إيلون ماسك يرغب في تبديل الأشخاص الذين كانوا يديرونها وهو لم يكن راضيا عن شغلهم”.
المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي أمين يحيى:
ما يجري في #تويتر أسميه"الفوضى الخلاقة"
و #إيلون_ماسك يحاول إنهاء الطبقية المجتمعية#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/ua05fiQSVv
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) November 4, 2022
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