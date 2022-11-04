أوضح المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي أمين يحيى أن مايحدث في تويتر هو “الفوضى الخلاقة”، مبيناً أن إيلون ماسك يحاول إنهاء الطبقية المجتمعية.

وقال يحيى :” تشهد منصة تويتر تغييرات كبيرة حيث تم طرد ثلاثة من أكبر مدراء الشركة فضلاً عن طرد عدة موظفين، كما أن الشركة ستصبح خاصة بفرد واحد”.

وأضاف ” إيلون ماسك كان يحاول نزع الطبقية الموجودة على تويتر، كما أنه فرض دفع رسوم 8 دولار شهريا للحسابات الموثقة”.

وتابع” سيكون هناك حملة لإزاحة عدد من المدراء بالشركة، لأن إيلون ماسك يرغب في تبديل الأشخاص الذين كانوا يديرونها وهو لم يكن راضيا عن شغلهم”.