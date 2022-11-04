أعلنت وزارة الصحة عن توفر أكثر من (75) وظيفة شاغرة (رجال/نساء)، في مقر الوزارة وفروعها في عدة مدن بالمملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف.
وأوضحت الوزارة المسميات الوظيفية المطلوبة كالتالي:
1- أخصائي وثائق ومخطوطات
2- إحصائي
3- أخصائي إدارة مشاريع
4- محاسب
5- أخصائي تنظيم إداري
6- صيدلي
7- أخصائي تمريض
8- طبيب عام
9- أخصائي صحة عامة
10- محلل بيانات
11- أخصائي جودة
12- مراجع داخلي
13- أخصائي تطوير إداري
14- مشرف مدخلي البيانات
15- محامي
16- سكرتير طبي
17- مهندس حاسب آلي
18- مراجع داخلي
19- فني إدارة خدمات صحية ومستشفيات
20- أخصائي إدارة مخاطر
21- أخصائي التزام
22- أخصائي أداء مؤسسي
وحددت الوزارة عدد من الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة.
– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.
آلية التقديم:
– التقديم متاح الآن عبر الرابط التالي :هنا
التعليقات
اترك تعليقاً