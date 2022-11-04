أعلنت وزارة الصحة عن توفر أكثر من (75) وظيفة شاغرة (رجال/نساء)، في مقر الوزارة وفروعها في عدة مدن بالمملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف.

وأوضحت الوزارة المسميات الوظيفية المطلوبة كالتالي:

1- أخصائي وثائق ومخطوطات

2- إحصائي

3- أخصائي إدارة مشاريع

4- محاسب

5- أخصائي تنظيم إداري

6- صيدلي

7- أخصائي تمريض

8- طبيب عام

9- أخصائي صحة عامة

10- محلل بيانات

11- أخصائي جودة

12- مراجع داخلي

13- أخصائي تطوير إداري

14- مشرف مدخلي البيانات

15- محامي

16- سكرتير طبي

17- مهندس حاسب آلي

18- مراجع داخلي

19- فني إدارة خدمات صحية ومستشفيات

20- أخصائي إدارة مخاطر

21- أخصائي التزام

22- أخصائي أداء مؤسسي

وحددت الوزارة عدد من الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة.

– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.

آلية التقديم:

– التقديم متاح الآن عبر الرابط التالي :هنا