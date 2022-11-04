تعرض مراسل قناة تلفزيونية في دولة تشيلي لعملية سطو أثناء بث مباشر حيث جلس طائر “ببغاء” على كتفه قبل أن يسرق سماعة من أذنه ويطير بها بعيداً.

وقعت الحادثة مع الصحفي نيكولاس كروم مراسل قناة “تشيليفزيون” التلفزيونية الخاصة في تشيلي، عندما كان يتحدث خلال التغطية المباشرة عن تداعيات حادثة السطو، قبل أن ينقض عليه الطائر ويسرق السماعة من أذنه اليسرى، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبينت لقطات فيديو جلوس الطائر في البداية على كتف المراسل كروم، بينما يشير الأخير إلى مصوره للتأكد من أنه يركز في تصويره على ضيفه غير المتوقع، وبعد ثوانٍ سرق البغباء إحدى سماعات المراسل من أذنه، وحاول كروم الإمساك بالطائر، إلا أنه طار بسرعة حاملاً سماعة الأذن معه.

وكشف كروم أن “مصوره تمكن من العثور على سماعة الأذن ملقاةً في منطقة قريبة بين العشب