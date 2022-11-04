كشف مصدر مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أنها ستخرج للجمهور خلال الساعات المقبلة لتتحدث عن كل ما مرت به سواء قبل دخولها المستشفى أو بعد احتجازها، وحقيقة علاجها من الإدمان، حتى مغادرتها وعودتها إلى منزلها.

وأوضح المصدر أن “شيرين ستوجه الشكر خلال الفيديو لكل من ساندها في محنتها سواء من جمهورها أو زملائها في الوسط الفني، منا ستكشف للجمهور أيضًا السبب فيما وصلت إليه”

وأضاف أن شيرين ستتطرق للحديث عن شقيقها وحقيقة تعرضها للاعتداء والتهديد بسلاح أبيض على يديه، وكذلك الفنان حسام حبيب، وإلى أي مدى وصلت علاقتهما.

وأشار المصدر إلى أن شيرين ستتحدث عن المستشفى الذي كانت تعالج فيه خاصة بعد احتجازها فيه دون وجه حق، ما دعاها للاستغاثة بمحاميها ليساعدها في العودة إلى منزلها واستكمال العلاج في بيتها.