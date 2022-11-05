تخلصت فتاة في إحدى المحافظات بدلتا مصر، من شقيقها بتسديد عدة طعنات إلى جسده، بسلاح أبيض، لاعتراضه على استخدامها تطبيق “تيك توك”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من القبض على الفتاة المتهمة بقتل شقيقها وهو في العقد الرابع من العمر، بثلاث طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، بسلاح أبيض “سكين”.

وتبين أن الفتاة تعاني من مرض نفسي منذ عدة سنوات، وأن الضحية اعترض على سلوكياتها، الناتجة عن استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”.

ونشبت مشاجرة بين الفتاة وبين شقيقها (المجني عليه)، قتلته خلالها داخل منزل الأسرة،وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهمة.