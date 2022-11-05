قرر محرك البحث الأشهر في الإنترنت “جوجل”، إنهاء خدمات تطبيقه المخصص للدردشة “هانج أوت”، والذي كان مرفقًا بخدمة البريد الإلكتروني “جيميل”.

وقالت الشركة أن خدمات “هانج أوت” قد توقفت بالفعل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية في بداية نوفمبر، لتلحق بالأجهزة الذكية التي تعمل بنظامَيْ “أندرويد” و”آي أو إس”، والتي توقفت الخدمة عنها في وقت سابق من العام الجاري.

وكانت الشركة أعلنت عن عزمها إغلاق التطبيق الذي يوفر خدمات الدردشة النصية والصوتية والمرئية، مبينة إنها ستحوّل مستخدمي التطبيق إلى منصة “جوجل شات”، والذي يشبه تطبيق التواصل الفوري “سلاك” الخاص بالأعمال التجارية.