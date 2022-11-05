كشفت هيئة الخدمات الوطنية البريطانية، عن استخدام يرقات الذباب لعلاج الجروح ومنع العدوى، في ظل انتشار الحالات التي لديها مقاومة للمضادات الحيوية.

ويقوم الأطباء بوضع اليرقات في أكياس توضع على الجروح وتتغذى هذه اليرقات على الأنسجة الميتة ثم تقوم بإفراز جزيئات مضادة للميكروبات لقتل البكتيريا، و تتم إزالة الكيس الذي يحتوي على اليرقات والتخلص منه بعد 4 أيام قبل أن تتحول إلى ذباب.

وتعمل اليرقات على تطهير الجروح تمامًا، حيث إن وضع اليرقات يزيل الأنسجة الميتة في حالة الاصابة بالجروح المزمنة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقد تم اكتشاف قدرة يرقات الذباب على علاج الجروح خلال الحرب العالمية الأولى، بعد أن لاحظ الأطباء أن الجروح التي توجد عليها اليرقات تلتئم بشكل أسرع من غيرها، وعادت الآن من جديد لتصبح حلًا محتملًا لمشكلة مقاومة المضادات الحيوية، وسط ارتفاع الحالات التي لا تستجيب للأدوية.

وأفادت بيانات صادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أن عدد علاجات الجروح التي يتم علاجها باليرقات في إنجلترا قد ارتفع من 886 في 2008 إلى 1305 بعد عقد من الزمن في 2019.

وبينت الأبحاث أن علاج اليرقات فعال في علاج الجروح التي يصعب التئامها، كما أنه فعال أيضًا من حيث التكلفة، وقد قبلتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية كعلاج رسميًا.