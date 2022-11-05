تعد سيارة لكزس ES موديل 2022 أحد أشهر الإصدارات الفارهة للعلامة التجارية اليابانية في السوق السعودي، وتتميز بتصميمها الفاخر وتجهيزاتها القوية، بالإضافة للعديد من وسائل الترفيه، ووسائل الأمن والسلامة.

وتتاح السيارة لكزس ES موديل 2022 بثلاثة خيارات من المحركات، تتميز جميعها بميزة الحقن الإلكتروني للوقود D-4S، ومحرك سداسي الأسطوانات V6 سعة 3.5 لتر يضخ قوة تصل الى 300 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

وتضم محرك رباعي الأسطوانات L4 مدعوم بمحرك كهربائي سعة 2.5 لتر يضخ قوة تصل الى 214 حصان مع ناقل حركة E-CVT، ومحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 204 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتتوفر لكزس ES موديل 2022 الفئة الأولى ES 250 Elegant (AA) بسعر 197,823 ريال، بينما لكزس ES موديل 2022 الفئة الثانيةES 300h Hybrid (AH) بسعر 203,550 ريال، ولكزس ES موديل 2022 الفئة الثالثةES 300h Hybrid Plus (BH) بسعر 245,111 ريال.

وتتضمن لكزس ES موديل 2022 الفئة الرابعة ES 250 Excellence Plus (BD) بسعر 250,815 ريال، ولكزس ES موديل 2022 الفئة الخامسة ES 350 Elite (CC) بسعر 256,910 ريال، ولكزس ES موديل 2022 الفئة السادسة ES 300h Hybrid Executive (HH) بسعر 271,124 ريال.