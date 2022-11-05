تحدث مهاجم فريق أبها صالح العمري ، عن سبب رفض عرض الاتحاد للتعاقد معه وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال العمري ، أنه نجح في الحفاظ على مكانه في تشكيلة أبها بالرغم من أن مركز المهاجم دائماً ما يشغله لاعباً أجنبياً في فرق دوري المحترفين وذلك خلال حديثه لصحيفة “الرياضية”.

وتابع العمري : “أثق بقدرتي في المحافظة على مقعدي، وهو الأمر الذي يجعل أي لاعب يفكر أكثر من مرة عندما يتلقى عروضاً من الأندية الكبرى، حتى لا يخسر مكانه، فاستمرارية اللعب مهمة للغاية”.

وعن سبب رفضه الانتقال إلى الاتحاد، قال: “الانضمام إلى الاتحاد الكبير، بتاريخه وجماهيره، شرف وفخر لأي لاعب، وأنا سعيد بأن أكون ضمن خياراتهم، لكن سبب عدم انتقالي إليهم قد جاء بقرار فني من البلجيكي سفين فاندنبروك، مدرب الفريق حينها، الذي رفض إعارتي”.