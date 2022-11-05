بعدما فشلت قوات الملالي في السيطرة على الاحتجاجات ضد النظام، لجأت عائلات مسؤولي النظام الإيراني إلى الفرار للدول الأوروبية خوفا مما ستنتهي عليه الأمور.

وهربت عائلات مسؤولي نظام الملالي الإرهابي من البلاد على متن رحلات جوية خاصة، متجهة إلى أوروبا، فيما وثقت مشاهد لحظة وصول البعض إلى النمسا.

يأتي ذلك بالتزامن مع موجة الاحتجاجات التي لم تنتهي منذ مقتل الشابة مهسا أميني على يد قوات النظام الإرهابي، فيما فشلت كل محاولات القمع التي يمارسها النظام.

وكانت “صدى” قد نشرت مقطعا وثق فرار عائلات النظام الإيراني إلى أوروبا في رحلات جوية خاصة.