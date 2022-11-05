تفقد مدير عام حرس الحدود، اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قوة أمن منفذ سلوى وقطاع حرس الحدود بسلوى، للوقوف على الجاهزية والاستعداد في تنفيذ المهام لتسهيل حركة عابري المنفذ من المواطنين والمقيمين والسياح حاملي بطاقة هيّا الراغبين في حضور مباريات كأس العالم وفعالياته.

وأكد اللواء الشهري، أن ما يقدمه رجال حرس الحدود في المنفذ بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المختصة، يسهم في تسهيل الإجراءات والمحافظة على أمن وسلامة القادمين من وإلى المملكة.

ونوه بما شاهده أثناء جولته من إمكانات بشرية ومادية تعمل على مدار الساعة بهدف تسهيل وتأمين حركة المسافرين عبر المنفذ بما يعكس جودة ومستوى الخدمات والجهود المقدمة.