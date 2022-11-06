وأوضحت الخارجية أن المسمى الوظيفي المطلوب “ملحق” والتخصصات المطلوبة

– علوم سياسية.

– علاقات دولية.

– اقتصاد.

– دراسات مستقبلية.

– أمن دولي.

– إدارة أعمال.

– إعلام.

– دراسات دبلوماسية.

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم/ـة سعودي الأصل، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، و أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يكون مفصول من خدمة الدولة، و أن لا يكون منزوج أو متزوجة من غير الجنسية السعودية، وأن يكون لائف صحياً وحسن المظهر، و أن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها، و أن يكون المتقدم/ـة حاصل على (البكالوريوس) بتقدير لا يقل عن (جيد)، و أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة، كما يشترط في المتقدم/ـة إجادة اللغة الإنجليزية

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم سيبدأ يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/14هـ الموافق 2022/11/08 وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/04/16هـ الموافق 2022/11/10م، مبينة أنه يمكن التقديم عبر هذا الرابط هنا