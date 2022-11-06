كشفت شركة معالم تقنية الطرق للمقاولات (MIRTCO)، عن توفر وظائف هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال مشروعات الطرق بمدينة جدة.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :
مدير مشروع (طرق وبنيه تحتية).
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي:
درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
– خبره لا تقل عن (7) سنوات في مجال العمل.
– خبرة سابقة في مشاريع وزارة النقل.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
– مهارات ممتازة في برامج الحاسب الآلي ذات العلاقة بمهام العمل.
– مقيم بجدة او قريب منها.
– القدرة على العمل في أي مدينة بمناطق المملكة.
وللتقديم على وظائف الشركة تُرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي:
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