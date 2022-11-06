كشفت شركة معالم تقنية الطرق للمقاولات (MIRTCO)، عن توفر وظائف هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال مشروعات الطرق بمدينة جدة.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :

مدير مشروع (طرق وبنيه تحتية).

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي:

درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

– خبره لا تقل عن (7) سنوات في مجال العمل.

– خبرة سابقة في مشاريع وزارة النقل.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

– مهارات ممتازة في برامج الحاسب الآلي ذات العلاقة بمهام العمل.

– مقيم بجدة او قريب منها.

– القدرة على العمل في أي مدينة بمناطق المملكة.

وللتقديم على وظائف الشركة تُرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي:

[email protected]