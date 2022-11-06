ستشهد الكرة الأرضية يوم غد الثلاثاء خسوفًا كليًا للقمر، وهو الثاني والأخير لهذا العام 2022م، وسيكون مشاهدًا في معظم آسيا، وأستراليا، والمحيط الهادئ، وأمريكا الشمالية والوسطى، وستدوم كافة مراحله 5 ساعات و 54 دقيقة لكنه غير مشاهد في سماء المملكة ، أو الوطن العربي لأن الوقت سيكون نهارًا والقمر تحت الأفق محليًا.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الخسوف الكلي يحدث عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض عندها سيأخذ القمر اللون النحاسي أو الأحمر الغامق عند الذروة العظمى، مشيرًا إلى أن اللون يعتمد على حالة الغلاف الجوي للأرض ويمكن رؤية ذلك بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أدوات رصد خاصة.

وبين أنه وبالتزامن مع خسوف القمر ستشهد أجزاء من آسيا وأمريكا الشمالية -غير مشاهد في الوطن العربي-، حدثًا سماويًا نادرًا، حيث سيتحرك القمر المخسوف أمام كوكب أورانوس ويحجبه بشكل مؤقت في حدث يسمى الاحتجاب ويمكن رصد الظاهرة بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير في تلك المناطق.

وأبان المهندس أبو زاهرة، أن خسوف القمر سيحدث ما بين الساعة 11:02 صباحًا إلى 04:56 عصرًا ، وسيكون القمر في داخل ظل الأرض ( مرحلة الخسوف الكلي) لمدة ساعة و 25 دقيقة، في حين سيكون إجمالي مدة الكسوف الجزئي 3 ساعات و 40 دقيقة ، مفيدًا أنه وخلال هذا الخسوف سيكون القمر بعد 10 أيام من وصوله نقطه الحضيض وقبل 6 أيام من وصوله نقطه الأوج لذلك عند ذروة الخسوف العظمى سيكون القطر الظاهري للقمر أقل بنسبة 2.5% من المتوسط.