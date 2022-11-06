قررت محكمة مصرية، سجن شخص أقدم على قتل شقيقته وعشيقها، عقب انتشار مقاطع فيديو مخلة لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدرت المحكمة، حكما بالسجن 10 أعوام للمتهم و3 أعوام لكل من شقيقيه لاتهامهم بالمساعدة في قتل شقيقتهم وعشيقها، انتقامًا لشرفهم.

وكان المتهم الرئيسي قد تمكن من استدراج عشيق شقيقته إلى أحد المنازل عقب انتشار المقاطع المخلة، وهشم رأسه بأداة غليظة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، في حين كان دور الأخوين منع وصول أي إغاثة أو مساعدة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان قد قتل شقيقته أولا بعصا، حيث هوى على رأسها بعدة ضربات باستخدام، حتى تهشيمه.