كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، اليوم الأحد، أن عدد زوار فعاليات موسم الرياض 2022، تجاوز حاجز الـ 2 مليون زائر خلال في أقل من شهر

ونشر آل الشيخ فيديو في حسابه الشخصي على “تويتر”، منصة التواصل الاجتماعي قائلًا: “وصلنا إلى 2 مليون زائر في موسم الرياض ..وتونا مابدينا”

كانت فعاليات الموسم قد انطلقت في الـ22 من أكتوبر الماضي، بـ15 فعالية متنوعة ما بين الترفيه، والحفلات الموسيقية، والمسرحيات السعودية والعربية.

وجذبت فعاليات الموسم في نسخته الثالثة، العديد من الزوار من داخل وخارج السعودية، واستمتعوا بما شمله الموسم من عروض مبهرة وتنوع في الخيارات الترفيهية المليئة بالإثارة، والتي جعلت العالم بين أيديهم، مما أتاح لهم عيش تجربة أجواء عدة دول في مكان وزمان واحد.