حذرت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أمريكا من الرد بأقوى إجراء مضاد على أي محاولة لانتهاك سيادتها، منتقدة مناورتها مع كوريا الجنوبية على مناوراتهما العسكرية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان، إن” بيونج يانج حذرت بشكل واضح من أنه إذا لم ترغب أمريكا في رؤية وضع خطير يضر بمصالحها الوطنية، يتعين أن تتوقف على الفور عن التدريب الجوي المشترك المستفز”.

وأضافت الوزارة “أن أمريكا تجاهلت مطالب كوريا الشمالية بإجراء تدريبات جوية مشتركة لأهداف عدائية، بينما مددت فترة التدريب بسبب الإجراء الشرعي المضاد للدفاع عن النفس لكوريا الشمالية، ودعت إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي”.

ووصفت التحركات الأمريكية بأنها “غير مسؤولة ومتهورة”، كما نددت بالعملية الجوية بوصفها انتهاك خطير لأمن دولة ذات سيادة وتحديا سافرا لرغبة المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.