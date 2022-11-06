قرر الفرنسي رودي جارسيا، مدرب نادي النصر منح البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق إجازة إضافية قبل الانضمام لمعسكر العالمي المقرر له في 27 نوفمبر الجاري في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

كشف الصحفي علي العنزي ، عن قرار الفرنسي رودي جارسيا، بعودة البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى تدريبات نادي النصر بعد يوم متأخرا عن بقية زملائه في الفريق العالمي، بسبب ظروف سفر اللاعب إلى بلاده من أجل التقاء أسرته في البرازيل قبل الانضمام لمعسكر الأصفر في أبو ظبي.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو نادي النصر، على إجازة من 9 نوفمبر الجاري وحتى العودة إلى التدريبات في 20 من ذات الشهر، وستغادر البعثة في 27 نوفمبر الجاري إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية، من أجل خوض معسكر تحضيري لعودة بطولة الدوري حتى 9 ديسمبر المقبل.