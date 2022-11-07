أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض بمجال المطاعم، وذلك من خلال إقامة ملتقى وظيفي.

والمقابلات سوف تكون في فرع الشركة الرئيسي بمدينة الرياض في البوابة الاقتصادية.

الوظائف المتاحة بمسمى: استقبال- طاقم خدمة- طاهي مبتدئ- طباخ تجهيز- مساعد طباخ- مقدم طعام.

يأتي ذلك على أن يكون العمل في أحد المطاعم التالية: تشيزكيك فاكتوري – بي اف تشانغز- تكساس رود هاوس – بينك بيري – ريزينج كينز.

ومن المقرر أن يكون موعد المقابلات الثلاثاء بتاريخ 1444/04/14هـ الموافق 2022/11/08م، من العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا.