قررت شركة تويتر تأجيل فرض رسوم شهرية قدرها ثمانية دولارت على المستخدمين مقابل علامة التحقق الزرقاء إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وستقرر انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء لمن ستكون الأغلبية في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وجاءت التغييرات في عملية التحقق من تويتر بعد أسبوع من استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في صفقة بقيمة 44 مليار دولار، وحدثت تويتر تطبيقها على متجر تطبيقات أبل للبدء في تحصيل ثمانية دولارات شهريا مقابل علامات التحقق الزرقاء.

وفي وقت سابق، أشار يوئيل روث، رئيس قسم السلامة والنزاهة بالشركة، إلى أن تويتر قامت مؤخرا بتسريح 50 بالمئة من موظفيها، ومنهم موظفون في فريق الدعم والسلامة