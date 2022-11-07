هاجمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي منتقدي صورتها ، والتي ظهرت خلالها بملامح يبدوا عليها أثار الشيخوخة.

ونشرت هيفاء وهبي الصورة عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي على إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “شو ما بتقدروا تعملوا اعملوا أكتر، أوحش من هيك بعد ما خلق، واللي انتوا عاملينه فيّ وفي ملامحي هو شبه نفسياتكم، هيدا لون الحقد اللي فيكم، هيدي ملامح الشياطين إلى جواتكم مش ناقص غير تطلعولي أنياب، حملة تشويه فاشلة”

وأضافت: وإن كان بتعبر عن شي فهي تعبير عن أنكم ما شفتوا بحياتكم نقطة احترام من أول من صور ولعب بخلقتي والباقي إنتوا عارفينه- وبالآخر بيجيك واحد بيقلك مين ديه؟ هي ديه حقيقتها”

يذكر أن هيقاء وهبي قد تعرضت مؤخرا للتنمر بعد ظهورها في صور أثناء إجراء لقاءات صحفية على هامش حفلها بالمملكة، بسبب ظهور علامات الشيخوخة على وجهها، والتي كشفت فيما بعد أنها بسبب عامل الإضاءة