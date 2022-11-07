تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫73267 مقابل الريال الواحد 0٫26789
الدولار:3٫75550 مقابل الريال الواحد 0٫26628
درهم إماراتي:1٫02246 مقابل الريال الواحد 0٫97803
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63560
دينار أردني: 5٫29323 مقابل الريال الواحد 0٫18892
دينار كويتي:12٫28109 مقابل الريال الواحد 0٫08250
دينار بحريني:10٫11186 مقابل الريال الواحد 0٫09902
الريال القطري:1٫03145 مقابل الريال الواحد 0٫96951
الدرهم المغربي:0٫34563 مقابل الريال الواحد 2٫89614
الجنيه المصري:0٫15713 مقابل الريال الواحد 6٫36533
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