ارتفع التضخم الصناعي في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي تاريخي خلال سبتمبر، حيث وصل إلى 41,4%.

ويعد التضخم الصناعي في 3-6 أشهر، كقاعدة عامة ويؤثر على نمو الأسعار النهائية “تضخم المستهلك”، الذي وصل بالفعل في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي تاريخي.

ووصل التضخم لمستوى مزدوج الرقم، وفي 4 دول في الاتحاد الأوروبي وصل بالفعل لنسبة تجاوزت 20٪.

وبلغ التضخم الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي إلى:

78.2٪ – بلغاريا

67.5٪ – المجر

62.9٪ – رومانيا

62.8٪ – سلوفاكيا

62.4٪ – لاتفيا

53.0٪ – ايطاليا

49.5٪ – بلجيكا

48.0٪ – ليتوانيا

46.9٪ – ألمانيا

46.2٪ – الدنمارك

37.1٪ – هولندا

28.5 ٪ – فرنسا