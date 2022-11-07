ارتفع التضخم الصناعي في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي تاريخي خلال سبتمبر، حيث وصل إلى 41,4%.
ويعد التضخم الصناعي في 3-6 أشهر، كقاعدة عامة ويؤثر على نمو الأسعار النهائية “تضخم المستهلك”، الذي وصل بالفعل في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي تاريخي.
ووصل التضخم لمستوى مزدوج الرقم، وفي 4 دول في الاتحاد الأوروبي وصل بالفعل لنسبة تجاوزت 20٪.
وبلغ التضخم الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي إلى:
78.2٪ – بلغاريا
67.5٪ – المجر
62.9٪ – رومانيا
62.8٪ – سلوفاكيا
62.4٪ – لاتفيا
53.0٪ – ايطاليا
49.5٪ – بلجيكا
48.0٪ – ليتوانيا
46.9٪ – ألمانيا
46.2٪ – الدنمارك
37.1٪ – هولندا
28.5 ٪ – فرنسا
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