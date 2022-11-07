تعد السيارة الكهربائية الخارقة بينينفارينا باتيستا أحد أشهر السيارات الكهربائية في العالم، حيث أنها تصدرت محركات البحث عند الكشف عنها لأول مرة.

ويُشار إلى أن أولى نسخ بينينفارينا باتيستا وصلت إلى المملكة رسميًا وحصلت على اهتمام إعلامي وجماهيري كبير بين عشاق ومحبي السيارات حول العالم، وذلك بعد أيام قليلة من افتتاح معرض لوسيد للسيارات الكهربائية.

وتعتمد السيارة بينينفارينا باتيستا في قوتها على أربعة محركات كهربائية، تم تثبيت كل محرك على عجلة، بنتجون معاً قوة ضخمة تصل الى 1900 حصانا (1417 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران يصل الى 1696 رطل قدم (2300 نيوتن متر).

وتتسارع السيارة من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) في زمن أقل من 2.0 ثانية فقط، مما يجعلها واحد من أسرع 3 سيارات خارقة في العالم.

وتتوفر السيارة بهيكل أحادي الكاربون خفيف الوزن؛ يساهم في توفير مزيد من المرونة للسيارة مع مصابيح خلفية عائمة وجناح خلفي متحرك للمساعدة في دعم أنظمة الثبات والديناميكية أثناء القيادة، بالإضافة لوظيفة الفرملة الهوائية على الطريق.

والجدير بالذكر أنه لم يتم تحديد سعر السيارة بشكل رسمي في المملكة، إلا أن سعرها عالمياً يبدأ من 2.5 مليون دولار، ما يعادل حوالي 9 مليون ريال.