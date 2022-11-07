تستعد الصين لسقوط نظام الملالي في إيران وتعد العدة لما بعده؛ حيث أصبح في نظرها في حكم الساقط بعد الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا.

وتعد الصين دولة محترفة، بالتأكيد تعرف من وراء الستائر وشعرت بأخبار السقوط الوشيك، لذا فقد اتخذت خطوة ذات مغزى لتكون لها موطئ قدم.

وجاء ذلك في مقابلة تلفزيونية حكومية صينية مع الأمير رضا بهلوي والذي كانت أسرته تحكم إيران ما قبل سيطرة نظام الملالي منذ 43 عامًا، وهو الأمر الذي لاقى رد فعل حاد من السفارة الإيرانية في بكين.

ووصفتها سفارة الملالي في بكين بأنها “غير مسبوقة وذات مغزى ولها عواقب” و “تدخل واضح في الشؤون الداخلية لإيران”، وذلك في بيان قوي.

وتحدث الأمير رضا بهلوي في المقابلة مع التلفزيون الصيني الرسمي عن “انتخابات حرة” ودعا إلى تغيير “سياسات القوى العالمية تجاه حكومة الملالي”.

ومن الجدير بالذكر أنه دخلت الاحتجاجات في إيران أسبوعها الرابع بعد مقتل مهسا أميني، ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، قُتل 185 شخصا على الأقل حتى الآن على أيدي قوات الأمن، من بينهم 19 طفلا.