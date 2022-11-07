قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (4) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الباكستانية و(3) مواطنين، لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.