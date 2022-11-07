أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 7 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 100عقار في وسط وغرب وشرق المملكة في الفترة ما بين 7 حتى 17 نوفمبر من العام الحالي.

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وفلل وعمائر، وتبدأ المزادات بمزاد أطياف الرياض الإلكتروني لعرض 7 عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد دانة المدينة الإلكتروني الذي يعرض 15 عقارًا بالمدينة المنورة، ومزاد الدانة الحضوري الذي يعرض 35 عقارًا بالمنطقة الشرقية، ومزاد بشائر حائل الإلكتروني الذي يعرض 15 عقارًا بمدينة حائل، ومزاد الدانة الإلكتروني الذي يعرض 20 عقارًا بحفر الباطن، ومزاد جمان الذي يقام إلكترونيًا وحضوريًا لعرض 13 عقارًا تقع في الخبر بالمنطقة الشرقية، وأخيرًا مزاد درة حراء الإلكتروني لبيع عقار بمحافظة جدة.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.