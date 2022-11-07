كرم مستشفى الملك فهد الممرضة فاطمة جبران، التي توفيت في وقت سابق متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وأكد أخصائي أول تمريض، على آل إبراهيم، أن الراحلة كانت تعمل منذ بداية العمل في المستشفى قبل 23 عاما، وكان لها دور هام في تدريب المعينين الجدد، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “العربية”.

وأضاف أن الراحلة كانت مجتهدة في عملها وتعاونها مع الجميع، لافتا إلى أنهم وضعوا اسمها على أحد قاعات المستشفى تكريما لها.

من جهتها، قالت أريج عسيري، ممرضة، إن الراحلة قضت نحو 30 عاما في العمل بالمستشفى، وكانت خيرة قائدة لهم في مهنة التمريض، كما اتسمت بطيبتها مع زملائها.