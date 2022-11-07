أعلنت الهيئة الملكية عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الإبتدائية عبر برنامج التأهيل والإحلال للعمل في ( الجبيل )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الهيئة الملكية أن المسميات الوظيفية هي:-

1- سائق معدة

– حاصل على الشهادة الإبتدائية.

– خبرة سنتين في مجال العمل.

– مهارات أساسية في نوع واحد من الشاحنات العامة أو المعدات.

– الراتب يصل إلى 6,750 ريال.

2- فني دعم.

– حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي)، أو مجال ذي صلة.

– خبرة سنتين في مجال الدعم الفني.

3- مهندس شراء وتوريد مواد وقطع غيار.

– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

– خبرة 6 سنوات في مجال العمل.

4- فني تقنية المعلومات.

– حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص هندسي أو فني.

– خبرة 4 سنوات في مجال العمل.

5- فني الداوئر التلفزيونية المغلقة. (وظيفتان)

– حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص برمجة الحاسب الآلي.

– خبرة 5 سنوات في مجال العمل.

6- مهندس شبكات.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة شبكات الحاسب الآلي.

– خبرة 6 سنوات في مجال العمل.

7- ميكانيكي.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو معهد تقني.

– خبرة 5 سنوات في مجال الصيانة وإصلاح المعدات.

وأضافت أن التقديم بدأ من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/04/13هـ الموافق بالميلادي 2022/11/07م، مشيرا إلى أن التقديم على الوظائف متاح حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، عبر موقع الهيئة الملكية

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