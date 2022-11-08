أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى ( ملحق ) للرجال والنساء والمطلوب شغلها بمواطنين سعوديين من حملة مؤهل (البكالوريوس) في مختلف التخصصات.
وأوضحت الخارجية أن التخصصات المطلوبة هي:
– علوم سياسية.
– أمن دولي.
– علاقات دولية.
– إدارة أعمال.
– اقتصاد.
– إعلام.
– دراسات مستقبلية.
– دراسات دبلوماسية.
وأوضحت الوزارة عدة شروط يجب توفرها في المتقدم أو المتقدمة وهي:
1- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الأصل.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- أن لا يكون مفصول من خدمة الدولة.
5- أن لا يكون متزوج أو متزوجة من غير الجنسية السعودية.
6- أن يكون لائق صحياً وحسن المظهر.
7- أن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.
8- أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصل على درجة ( البكالوريوس ) بتقدير لا يقل عن (جيد)
9- أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة
10- يشترط في المتقدم / المتقدمة إجادة اللغة الإنجليزية.
وأضافت أن التقديم سيبدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/14هـ الموافق 2022/11/08م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/16هـ الموافق 2022/11/10م، من خلال الرابط التالي:هنا
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