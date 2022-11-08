أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى ( ملحق ) للرجال والنساء والمطلوب شغلها بمواطنين سعوديين من حملة مؤهل (البكالوريوس) في مختلف التخصصات.

وأوضحت الخارجية أن التخصصات المطلوبة هي:

– علوم سياسية.

– أمن دولي.

– علاقات دولية.

– إدارة أعمال.

– اقتصاد.

– إعلام.

– دراسات مستقبلية.

– دراسات دبلوماسية.

وأوضحت الوزارة عدة شروط يجب توفرها في المتقدم أو المتقدمة وهي:

1- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الأصل.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- أن لا يكون مفصول من خدمة الدولة.

5- أن لا يكون متزوج أو متزوجة من غير الجنسية السعودية.

6- أن يكون لائق صحياً وحسن المظهر.

7- أن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.

8- أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصل على درجة ( البكالوريوس ) بتقدير لا يقل عن (جيد)

9- أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة

10- يشترط في المتقدم / المتقدمة إجادة اللغة الإنجليزية.

وأضافت أن التقديم سيبدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/14هـ الموافق 2022/11/08م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/16هـ الموافق 2022/11/10م، من خلال الرابط التالي:هنا