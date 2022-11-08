كشفت منصة “إنستغرام” الأمريكية عن توفر تقنية جديدة تُساعد في التحقق من عمر المستخدمين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، كجزء من تحديث أمان رئيسي.

وسيطلب انستغرام من أي شخص يحاول تعديل تاريخ ميلاده على “إنستغرام” من أقل من 18 عامًا إلى أكثر من ذلك التحقق من عمره، إما عن طريق تحميل مُعرّفه أو تسجيل صورة شخصية بالفيديو سيتم تحليلها بواسطة تقنية تقدير العمر المستقلة.

وأكدت انستجرام التي تعمل مع شركة “Yoti” البريطانية التكنولوجية بخصوص التقنية، إن نظام تقدير العمر الجديد سيساعد في ضمان تمتع المستخدمين بتجربة مناسبة للعمر على المنصة.

وقالت الشركتان إنه بعد أن يسجل المستخدم صوره الشخصية تتم مشاركتها مع “Yoti”، التي تستخدم تقنيتها لتحليل ملامح الوجه ثم مشاركة تقدير العمر مع “إنستغرام”، ولا يمكن لـ”Yoti” التعرف على الوجه، فقط تقدير عمر الوجه، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.