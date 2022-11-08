توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.