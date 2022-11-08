تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫76214 مقابل الريال الواحد 0٫26581
الدولار:3٫75776 مقابل الريال الواحد 0٫26611
درهم إماراتي:1٫02306 مقابل الريال الواحد 0٫97744
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59365
دينار أردني: 5٫30016 مقابل الريال الواحد 0٫18867
دينار كويتي:12٫14037 مقابل الريال الواحد 0٫08237
دينار بحريني:9٫96654 مقابل الريال الواحد 0٫10034
الريال القطري:1٫03207 مقابل الريال الواحد 0٫96890
الدرهم المغربي:0٫34541 مقابل الريال الواحد 2٫89784
الجنيه المصري:0٫15451 مقابل الريال الواحد 6٫47187
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