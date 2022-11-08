تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو: 3٫76214 مقابل الريال الواحد 0٫26581

الدولار:3٫75776 مقابل الريال الواحد 0٫26611

درهم إماراتي:1٫02306 مقابل الريال الواحد 0٫97744

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59365

دينار أردني: 5٫30016 مقابل الريال الواحد 0٫18867

دينار كويتي:12٫14037 مقابل الريال الواحد 0٫08237

دينار بحريني:9٫96654 مقابل الريال الواحد 0٫10034

الريال القطري:1٫03207 مقابل الريال الواحد 0٫96890

الدرهم المغربي:0٫34541 مقابل الريال الواحد 2٫89784

الجنيه المصري:0٫15451 مقابل الريال الواحد 6٫47187