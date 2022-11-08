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الثلاثاء8 نوفمبر

بيئة القصيم تضبط 158 متراً مكعباً من الحطب المحلي في بريدة

منذ 23 دقيقة
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بيئة القصيم تضبط 158 متراً مكعباً من الحطب المحلي في بريدة
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ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة بريدة، اليوم، 158 متراً مكعباً من الحطب المحلي المستخدم في النشاط التجاري، وذلك خلال حملة مشتركة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وأمانة منطقة القصيم وقطاعات الأمن العام بمنطقة القصيم.

وتأتي الحملة التي نفذها مكتب الوزارة بمدينة بريدة، ضمن جهود العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، عبر زراعة الأشجار والحفاظ عليها في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحثّ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، جميع المحال التجارية والمطاعم بالمنطقة، إلى استخدام البدائل مثل الحطب والفحم المستورد، والتبليغ على المخالفين من خلال رقم 939 وذلك حفاظاً على الغطاء النباتي، وتفادياً للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

 

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