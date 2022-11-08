توج رئيس الاتحاد الكويتي للريشة الطائرة الأستاذ علي المري وأمين عام الاتحاد الاسيوي للريشة الطائرة السيد موسى نشيد لاعبي المنتخب السعودي للريشة الطائرة فهد المالكي ويزن الصائغ بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة غرب اسيا للشباب والناشئين للزوجي تحت ١٧ عام كما توج لاعب المنتخب السعودي عبدالعزيز المقهوي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للفردي تحت ١٥ عام وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية للفردي تحت ١٧ عام لاعبي المنتخب السعودي يزن صائغ وفهد المالكي.

جاء ذلك في إطار البطولة التي استضافتها الكويت خلال الفترة ٥-٧ من الشهر الجاري بمشاركة تسعة دول هي سوريا والعراق والكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان والمملكة العربية السعودية والبحرين وفلسطين. ويمثل الأخضر بها ١٢ لاعباً ولاعبة من الرجال والسيدات.