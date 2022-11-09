تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫78859 مقابل الريال الواحد 0٫26393
الدولار:3٫75938 مقابل الريال الواحد 0٫26600
درهم إماراتي:1٫02349 مقابل الريال الواحد 0٫97705
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56683
دينار أردني:5٫30244 مقابل الريال الواحد 0٫18859
دينار كويتي:12٫17035 مقابل الريال الواحد 0٫08217
دينار بحريني:9٫97188 مقابل الريال الواحد 0٫10029
الريال القطري:1٫03386 مقابل الريال الواحد 0٫96725
الدرهم المغربي:0٫34718 مقابل الريال الواحد 2٫88316
الجنيه المصري:0٫15440 مقابل الريال الواحد 6٫47684
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