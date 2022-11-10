أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 1.7 %، مغلقا عند 11212 نقطة (- 195 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال.

وجاء انخفاض السوق السعودي اليوم، بالتزامن مع هبوط الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية، وتراجع أسعار النفط.

وشهدت الجلسة تراجعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهم “مصرف الراجحي” بأكثر من 1 % عند 84.10 ريال.

وهبط سهم “السعودية للكهرباء” بأكثر من 4 % عند 25.30 ريال، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الثالث 2022 إلى 4.44 مليار ريال وبنسبة 18 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”بنك ساب” و”معادن” و”العربي الوطني” و”إس تي سي” و”سابك للمغذيات” و”السعودي الفرنسي” و”بنك البلاد” و”مصرف الإنماء”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسبة 1 و4 %.

وتصدر سهم “عذيب للاتصالات” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 56.70 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.8 مليون سهم.

في المقابل، صعد سهما “الحفر العربية” و”المملكة القابضة” عند 126.40 ريال (+ 4 %) للأول، و8 ريالات (+ 2 %) للثاني، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثالث 2022.

وتصدر سهم “أميانتيت” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.