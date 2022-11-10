تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ24 لعام 1444هـ، بجوائز يبلغ مجموعها (3.366.000) ريال، للفائزين بفروعها الستة بمدينة الرياض.

وسيقام حفل تكريم الفائزين من البنين غرة شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1444هـ، بمدينة الرياض، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في اليوم الثاني من شهر رمضان للعام الجاري.

وبهذه المناسبة، رفع معالي وزيــر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يحفز الناشئة على حفظ القرآن الكريم والتنافس فيه وغرس قيمه ومبادئه في نفوسهم.

وأكد أن الجائزة تعد لبنة من لبنات الخير والعطاء التي تجسد بكل جلاء عناية القيادة الرشيدة بالقرآن الكريم وأهله عبر مسيرتها التي تجاوزت العقدين، لترسم لوحة وصورة مشرقة من صور العناية بالقرآن الكريم الذي هو دستور ومنهج هذه البلاد المباركة.

وأشار إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين ودعمه المتواصل لهذا المحفل القرآني الكبير لأكثر من 23 عاماً أسهم في تميزها وتطورها وزيادة الإقبال على التنافس في شرف الفوز بها.

وأوضح معاليه أن المسابقة في دورتها الحالية تتكون من ستة فروع هي:

الفرع الأول: فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الرابع: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

وبين أن الفائز والفائزة بالمركز الأول سيحصل كل منهما على 250 ألف ريال.

وأفاد بأن الوزارة بدأت في تنفيذ الأمر الكريم وفق الإجراءات الخاصة بتنظيم المسابقة، حيث وجهت بالبدء بالتصفيات الأولية في جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعموم مناطق المملكة؛ استعداداً للتصفيات النهائية في شهر شعبان القادم ــ بإذن الله.