تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو: 3٫82337 مقابل الريال الواحد 0٫26158

الدولار:3٫75933 مقابل الريال الواحد 0٫26601

درهم إماراتي:1٫02348 مقابل الريال الواحد 0٫97706

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56776

دينار أردني: 5٫30236 مقابل الريال الواحد 0٫18860

دينار كويتي:12٫20384 مقابل الريال الواحد 0٫08193

دينار بحريني:9٫97434 مقابل الريال الواحد 0٫10026

الريال القطري:1٫03269 مقابل الريال الواحد 0٫96835

الدرهم المغربي:0٫34511 مقابل الريال الواحد 2٫90042

الجنيه المصري:0٫15419 مقابل الريال الواحد 6٫48504