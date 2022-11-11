تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫82337 مقابل الريال الواحد 0٫26158
الدولار:3٫75933 مقابل الريال الواحد 0٫26601
درهم إماراتي:1٫02348 مقابل الريال الواحد 0٫97706
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56776
دينار أردني: 5٫30236 مقابل الريال الواحد 0٫18860
دينار كويتي:12٫20384 مقابل الريال الواحد 0٫08193
دينار بحريني:9٫97434 مقابل الريال الواحد 0٫10026
الريال القطري:1٫03269 مقابل الريال الواحد 0٫96835
الدرهم المغربي:0٫34511 مقابل الريال الواحد 2٫90042
الجنيه المصري:0٫15419 مقابل الريال الواحد 6٫48504
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