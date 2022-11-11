الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة11 نوفمبر

موقف مؤلم لفتاة مع صديقتها وسط الرياح

منذ 25 دقيقة
0
999
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    موقف مؤلم لفتاة مع صديقتها وسط الرياح

    منذ 25 دقيقة
    0
    999
    أحمد المغامس: عملنا على توطين مهنة المحاسبة مع الموارد البشرية

    أحمد المغامس: عملنا على توطين مهنة المحاسبة مع الموارد البشرية

    منذ 40 دقيقة
    0
    1100
    بالفيديو.. مسنة تسحل كلبًا في مؤخرة دراجتها النارية على أحد الطرق

    بالفيديو.. مسنة تسحل كلبًا في مؤخرة دراجتها النارية على أحد الطرق

    منذ 51 دقيقة
    0
    130
    &#8220;الزعاق &#8221; يوضح سبب اختفاء الزواحف والعقارب والثعابين وجميع الهوام السامة (فيديو)

    “الزعاق ” يوضح سبب اختفاء الزواحف والعقارب والثعابين وجميع الهوام السامة (فيديو)

    منذ 1 ساعة
    0
    1100

    شاب ينتقم من جاره بدهسه بالسيارة

    منذ 1 ساعة
    0
    999