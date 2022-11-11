أعلنت سفارة المملكة في الرباط اليوم الجمعة نقل مواطن من المغرب إلى السعودية لاستكمال علاجه بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقالت السفارة في المغرب عبر حسابها الرسمي بتويتر “إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -،وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم الجمعة 11/11/ 2022م، بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة”.

وأوضحت السفارة أن عملية نقل المواطن تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة، متمنية الشفاء العاجل له.